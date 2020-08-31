Ağrı'da ilk ders zili çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da ilk ders zili çaldı

Ağrı'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu'nda çalınan zil ile birlikte başladı.

Ağrı'da ilk ders zili çaldı
31.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:03

Ağrı'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu'nda çalınan zil ile birlikte başladı.

İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu'nda yılın ilk dersi için tören düzenlenirken, düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü ve yardımcıları ile öğretmenler katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından yılın ilk dersi için start veridi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle de olsa bugün itibariyle başladıklarını ve 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim şeklinde canlı derslerle beraber eğitime devam edeceklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Biz Ağrı İl Milli Eğitim olarak okullarımız ve öğretmenlerimizle hazırız. İnşallah 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bütün öğretmen arkadaşlarımız okullarındalar. Hatta bugün beraber İstiklal Marşı'nı söyleyerek, okul zilini çalarak arkadaşlarımızla beraber eğitim öğretim dönemini öğrencilerimiz adına açmış olduk. Tabi gönül isterdi ki öğrencilerimizle beraber açalım fakat bir süre daha beklememiz gerekiyor. İnşallah 21 Eylül ile beraber öğrencilerimizle eğitim öğretimi açmak istiyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Magazin
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Güncel
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Fatma Girik Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Eddie Newton Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Ağrı'da ilk ders zili çaldı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 12:22:08. #1.14#
title