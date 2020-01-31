Ağrı'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

31.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:46

Ağrı'da, yılın birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Elban, 2019 yılında yapılan projeler ve 2020 yılında yapılması düşünülen projelerin değerlendirmesini yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Elban, 2019 yılında ilde yapılan projeleri ve tahsis edilen ödenekleri anlattı.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı, kurum müdürlerinin sunumlarını yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA