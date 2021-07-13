Ağrı'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantı Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlendi.

Ağrı'nın iş gücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, istihdam konularında etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu, kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı