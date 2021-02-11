İkisi tır 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
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İkisi tır 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

11.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:47

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle ikisi tır 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle ikisi tır 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ağrı-İran kara yolu Küpkıran Kavşağı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan ters yönden yola çıkan sürücüsünün Selçuk Toğaç olduğu 27 ACS 046 plakalı tıra, Selçuk Hanoğlu yönetimindeki 34 VZ 0451 plakalı kargo kamyonu arkadan çarptı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 04 AL 339 plakalı tırın sürücüsü Necat Kınat da araçlara çarpmamak için yönünü değiştirerek kaldırıma çarparak refüjde durabildi.

Zincirleme kaza nedeniyle tek taraflı yolun ulaşıma kapandığı bölgede polis ekipleri, ulaşımı akaryakıt istasyonunun önünden sağladı.

Araçların vinçle yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ayağından yaralanan ve durumu iyi olan tır sürücüsü Kınat, hastaneye kaldırıldı.

İkisi tır 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
İkisi tır 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
İkisi tır 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
İkisi tır 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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