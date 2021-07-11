Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu (2)
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Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu (2)

Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

'HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUZ'Koronavirüs ile mücadelede aşının en büyük silah olduğunu belirten Ağrı İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, herkesi aşı olmaya davet etti.

'HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Koronavirüs ile mücadelede aşının en büyük silah olduğunu belirten Ağrı İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, herkesi aşı olmaya davet etti. Aşı olduktan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarının ilk günkü gibi sürdürülmesini isteyen Daharlı, halka aşı yapmak için her fırsatı değerlendirdiklerini söyledi. Ağrı'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı Balık Göl Festival alanına kurdukları stantta ilk gün 119 ve ikinci günde 76 olmak üzere toplam 195 kişiye aşı yaptıklarını belirtti. Ağrı'da aşılama oranın yüzde 42'lerde olduğunu hatırlatan Daharlı, "Aşı olduktan sonra 3 altın kuralı unutmuyoruz. Aşılar virüse karşı yüzde 95 oranında koruma sağlasa da aşı olmuş kişilerin de genel hijyen ve mesafe kurallarına uymaya, maske takmaya devam etmeleri gerekiyor. Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Halkımız ister randevu alarak isterse randevusuz mobil aşı ekiplerimize, çadırlara ve hastanelere giderek aşı yaptırabilir. Bu hepimizin ortak bir sorunu olduğunu için el ele vermeliyiz" diye konuştu.


Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu (2)
Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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