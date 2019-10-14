Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

14.10.2019 19:44

Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İlyas Talaz'ın kullandığı 26 PP 703 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum karayolu Sanayi Sitesi mevkisinde aynı şeritte ilerleyen Emrah Özmen idaresindeki 36 FD 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Talaz ve Özmen ile araçlarda bulunan Aynur Güneş, Osman Kaya ve Elif Talaz yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA