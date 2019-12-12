Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü
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Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

12.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:54
Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Nedim Akgün (23) idaresinde 35 YA 288 plakalı otomobil, Kazanbey köyü yakınlarında Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Akgün ve Erim ile İlyas Bekir, Ramazan Demir araçlarda sıkıştı.

verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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