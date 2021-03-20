AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
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AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası

20.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:09

(YENİDEN) Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiasıAĞRI merkez Fatih Mahallesi'nde 2 kamyonet, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

(YENİDEN) Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası

AĞRI merkez Fatih Mahallesi'nde 2 kamyonet, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Kundaklanan kamyonet sahiplerinden Abbas Güngör, araçların yanına 'tehdit' notu bırakıldığını öne sürdü.

Merkez Fatih Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 06 BKT 266 plakalı kamyonet ile 25 FN 531 plakalı kamyonet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası iki kamyonet de kullanılamaz hale geldi. Kundaklanan kamyonet sahiplerinden Abbas Güngör, araçların yanında 'tehdit notu bulduklarını ifade ederek, şöyle konuştu

Olay sabaha karşı meydana geldi. Araçlarımız kundaklandı. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kardeşim sabah fırına gidip çalışıyor. Fırıncı sabah kendisini almaya gelirken olayı fark edip bize haber verdi. O şekilde biz haberdar olduk. Emniyet ve itfaiye geldi. Yangın söndürüldü. Ondan sonra emniyete gidip ifade verdik. Yani olayın nasıl olduğunu anlattık. Şu an bekliyoruz. Bir de buraya bir tehdit notu bırakmışlar. Biz onu da karakola teslim ettik. Olay bu şekilde olmuş. Araçlarımız da zaten şu an görüldüğü gibi kullanılamaz durumda. Hurda olmuşlar. Bizim ekmek teknemizdi. Kimse ile bir husumetimiz ya da düşmanlığımız da yoktu. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası
AĞRI Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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