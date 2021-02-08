Ağrı'da ihtiyaç sahibi 100 çocuk ve ailelerine kışlık giyecek, kömür ve kumanya dağıtıldı
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Ağrı'da ihtiyaç sahibi 100 çocuk ve ailelerine kışlık giyecek, kömür ve kumanya dağıtıldı

08.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:56
Ağrı'da ihtiyaç sahibi 100 çocuk ve ailelerine kışlık giyecek, kömür ve kumanya dağıtıldı

Ağrı'da Sadakataşı Derneğinin girişimleriyle ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton kömür ile kumanya, 100 çocuğa kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Ağrı'da Sadakataşı Derneğinin girişimleriyle ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton kömür ile kumanya, 100 çocuğa kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

"2020-2021 Kış İyilik Koleksiyonu" çağrısıyla dünya genelinde yardım çalışması başlatan dernek, kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'daki ihtiyaç sahibi aileler için de harekete geçti.

Derneğin Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan ve beraberindeki gönüllüler, önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak için araçlarla mahallelere gitti.

Gönüllüler, 45 aileye 10 ton kömür, kumanya ile 100 çocuğa da kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.

Aileler, gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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