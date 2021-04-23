Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü
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Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü

Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde iki aile arasında iftar vakti çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde iki aile arasında iftar vakti çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında iftar saatine yakın bir vakitte tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi ile iki çocuk babası Erdal Kaplan (32) adlı kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Kaplan'ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - AĞRI

Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü
Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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