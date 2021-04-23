Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü
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Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü

Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

AĞRI merkeze bağlı Aşağı Ağadeve köyünde iftara yakın saatte iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AĞRI merkeze bağlı Aşağı Ağadeve köyünde iftara yakın saatte iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Ağadeve köyünde bugün iftar saatinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kaplan ve Yılmaz aileleri arasında iftar saatine yakın bir zamanda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile iki çocuk babası Erdal Kaplan (32) silahla vurularak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ağrı'da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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