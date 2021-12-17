Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı - Haberler
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Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da sürücünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, önce bir araca daha sonra traktöre ve yaşlı bir adama çarptı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da sürücünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, önce bir araca daha sonra traktöre ve yaşlı bir adama çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şeker Fabrikası yakınlarında sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen 38 AT 796 plakalı otomobil, önce karşıya geçmeye çalışan 56 KB 605 plakalı araca daha sonra bir traktöre ve o sırada bölgede bulunan yaşlı bir adama çarptı. Kazada 38 AT 796 plakalı araç içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü ve aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaşlı adamın durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Merve Gökbakan/ İHA)

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

Hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı

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