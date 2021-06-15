Ağrı'da hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı
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Ağrı'da hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı

Ağrı'da hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Ağrı'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, Gazi Mahallesi'nde kimsenin bulunmadığı bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarıyla eve gitti.

Ekipler, evdeki çamaşır makinesi ve bazı eşyayı çalmaya çalıştığı belirtilen A.B'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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