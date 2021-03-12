Ağrı'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı
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Ağrı'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

12.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:23
Ağrı'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Ağrı'da dün gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da dün gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan bir kişi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen amansız kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. 20'nin üzerinde suç kaydının da olduğu öğrenilen K.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca gerçekleşen hırsızlık olayında K.K. isimli şahsın 35 civarında kehribar tespih, 20 adet farklı markalarda antika kol saati ve 14 bin lira değerinde farklı ürünler çaldığı anlaşıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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