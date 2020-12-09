Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
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Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

09.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:42

Ağrı'da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Ağrı'da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera ve saha araştırmaları sonucunda tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerin bir iş yerinden hırsızlık yapma anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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