Ağrı'da hırsızlık malı sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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Ağrı'da hırsızlık malı sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da hırsızlık malı sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 şüphelinin çalıntı mal satmaya çalıştığı belirlendi.

Ağrı'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 şüphelinin çalıntı mal satmaya çalıştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayarak kaçan A.Z, M.K, R.U, kovalamaca sonucunda mühürlenen bir hurdalıkta yakalandı.

Üst aramalarında elektrikli su ısıtıcısı, kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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