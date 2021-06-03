Ağrı'da hırsızlık amacıyla girdiği evde bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evde, ev sahibinin oğlunu bıçakla yaralayıp bir miktar para ile eşyayı aldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.