Ağrı'da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak

14.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:27

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Zeka Oyunları Takımı Erzurum'da düzenlenen Bölge Finallerini geçerek, Ağrı'yı 21 Aralıkta Ankara'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde doğrudan temsil etme hakkı elde etti.



Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Zeka Oyunları Takımı Türkiye eka Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK'ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla düzenledikleri Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Erzurum Bölge Finallerinin ardından Ağrı'yı 21 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerinde temsil etme hakkı elde etti



'Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak'



Okulda Fizik Öğretmenleri Cihat Rahat öncülüğünde finallere hazırlanan Zeka Oyunları Takımı öğrencilerinden Yeşim Taşçı, zeka oyunlarının turnuvaların yanı sıra kendilerini teknoloji bağımlılığından uzak tuttuğunu ifade ederek: " Biz ilk olarak il finallerine katıldık daha sonra burada il birincisi olarak Erzurum'a bölge finallerine gitmeye hak kazandık. Bölge finallerinde de bölge üçüncüsü olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Okulumuzda da Cihat hocamız bize zeka soruları veriyor derslerde. Evde çözüp getiriyoruz. Zeka oyunları sınıfımızda vakit geçirerek oyunlar oynuyoruz. Türkiye finalindeki hedefimiz Allah'ın izniyle birinci olmak" dedi.



'Zeka Oyunları teknoloji bağımlılığının önüne geçiyor'



Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Zeka Oyunları Takımını finallere hazırlayan Fizik Öğretmeni Cihat Rahat ise takım olarak Türkiye'de ilk 50 takım arasına girdiklerini belirterek: " Okul olarak Türkiye finaline kaldık. İnşallah 21 Aralık'ta Ankara'da final sınavına gireceğiz. Bu sefer hedefimiz tabi ki Türkiye'de derece elde etmek. En kötüsü üçüncülük bizim için. 50 takım Türkiye finaline girecek. Biz Doğu Anadolu Bölgesinden elemeyi geçerek direkt katıldık. Bu nedenle çok mutluyuz. Çocuklar teknoloji yerine aileleriyle bu oyunları oynadıkları için hem aileleriyle kaliteli vakit geçiriyor hem de teknolojiden biraz daha uzak kalarak, mantıklı düşünmeyi daha çok arttırıyorlar. Sayısal, sözel, görsel görev oyunu olduğu için birçok oyunun içerisinde bütün zeka türleri beraber gelişiyor çocuklarda. Bu da derslerinde daha başarılı olmalarını sağlıyor" şeklinde konuştu.



'Zeka Oyunları Sınıflarımızı Arttırmayı düşünüyoruz'



Ağrı'yı Zeka Oyunları Türkiye Finallerinde Türkiye'de temsil edecek takımı okullarında ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencileri tebrik ederek, bir süre onlarla birlikte oyun oynadı. Turnuvalar ve takımın çalışmaları hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerinden bilgi alan Tekin, zeka oyunlarının öğrencileri telefon, tablet, televizyon 3T' den uzak tutmada çok önemli olduğunu kaydetti.



Zeka oyunlarının gelecekte yapay zeka teknolojisi açısından da oldukça önem arz ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:



" Biz sene başında her okula bir zeka oyunları sınıfı oluşturmayı projelerimiz arasına koyduk. Şu andan Ağrı genelinde toplam 17 tane Zeka Oyunları Sınıfımız var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın boş zamanlarında 3T dediğimiz televizyon, tablet ve telefondan uzak kalmalarını sağlamak hem de çocuklarımızın daha faydalı oyunlarla vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda bu zeka oyunları sınıflarını önemsiyoruz. Burada da Fen Lisemiz öğrenci ve öğretmenlerinin çok ciddi bir çalışması var. Güzel bir ekip oluşturmuşlar. Umarım Türkiye Finallerinde başarılı olurlar. Buda bizim için güzel bir aşama olur. Bizde bu sınıflarımızı arttıracağız" - AĞRI

Kaynak: İHA