Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı
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Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı

16.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:57

- Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı Ağrı'da köpeğe işkence yapan zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı.

- Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı

AĞRI - Ağrı'da köpeğe işkence yapan zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Ağrı'da bir köpeğe işkence yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, işkence yaptığı iddia edilen S.Ö isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından köpeğe işkence yaptığı için Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında S.Ö isimli zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı. İşkenceye uğrayan köpek ise güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildi.

Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı
Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı
Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı
Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı
Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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