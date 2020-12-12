Ağrı'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
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Ağrı'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

12.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:38
Ağrı'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Ağrı'da 40 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Ağrı'da 40 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çalınan 40 küçükbaş hayvanın bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 40 saatlik kamera kaydı incelemesi ve alan çalışmaları sonucu koyunların taşındığı kamyoneti belirleyip sürücü S.S. ve koyunların yarısının bulunduğu adreste ikamet eden E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyete getirilen zanlılardan E.A, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kamyon sürücüsü S.S ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan hayvanların yarısı sahibine teslim edilirken geriye kalan hayvanların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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