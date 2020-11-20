Ağrı'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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Ağrı'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

20.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:04
Ağrı'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Ağrı ve çevre illerde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı ve çevre illerde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı ve çevre illerde farlı zamanlarda çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçunu organize şekilde işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Hamur ilçesinde 5 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 21 büyük ve küçükbaş hayvan ile bir ruhsatsız av tüfeği ve bir muşta, 8 cep telefonu, 9 bin 600 lira ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Büyük ve küçükbaş hayvanlar işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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