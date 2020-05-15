Ağrı'da hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı
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Ağrı'da hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Ağrı'da hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı Ağrı'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın alarak borçları kapattı.

Ağrı'da hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı
15.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:24

Ağrı'da hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı

AĞRI - Ağrı'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler 3 bakkalın veresiye defterini satın alarak borçları kapattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde yardım seferberliği başladı. Bu kapsamda birçok hayırsever vatandaş bakkallara gidip veresiye defterini satın alarak vatandaşların bakkala olan tüm borcunu sildi. Ağrı'da da isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler kent merkezinde bulunan 3 bakkala giderek veresiye defterini satın aldı.

Ağrı'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bakkal işleten ve hayırseverler tarafından bakkalındaki veresiye defterinin satın alındığını belirten Şahize Birliker, eşinin olmadığını ve geçimini mahalle bakkalından kazandığı gelirle sağladığını söyleyerek, " Hayırsever kardeşler geldi ve Mansur Yavaş'ın "İyilik Virüsten Bulaşıcıdır" kampanyasından dolayı borçları kapattı. Bu mahalledeki insanlar çok mağdur. Bizde borç vardı. İki tane kardeş geldi ve borçları ödedi. Kim olduğunu bilmiyorum. Mahalledekiler çok mutlu oldu. Koronadan dolayı kimse çalışmıyor. Herkes mağdur. İnsanlar geldi ve borcunun ödendiğini görünce çok mutlu oldu. Allah razı olsun. Çocuklarda gelip veresiye alıyordu. Çocuklarında borcunu sildi. Herkes çok mutlu oldu, dua etti. Bu borçlar uzun zamandır vardı. Kimse ödeyemiyordu. 25 kişinin borcunu ödediler. " şeklinde konuştu.

Fatih Mahallesi'nde bulunan bakkala borcu olan ve hayırseverler tarafından borcu ödenen vatandaşlardan biri, markete geldiğinde borcunun silindiğini görünce mutlu olduğunu ifade ederek, " Mahallemizde bulunan markete geldik. Allah razı olsun, hayırseverler tarafından borcumuzun ödendiğini öğrendik. Çok teşekkür ederiz katkıda bulunanlara ve böyle bir şeye vesile olanlara. 4 yüz küsur bir borcumuz vardı, bakkal sahibi onların ödendiğini söyledi. Teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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