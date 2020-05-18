Ağrı'da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu
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Ağrı'da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu

Ağrı'da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu Ağrı'da yalnız yaşayan, yaşlı ve kimsesi olmayan Zayide Yenigün'ün evi hayırsever bir vatandaş tarafından yenilendi.

18.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:10

Ağrı'da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu

AĞRI - Ağrı'da yalnız yaşayan, yaşlı ve kimsesi olmayan Zayide Yenigün'ün evi hayırsever bir vatandaş tarafından yenilendi.

Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesi'nde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım kolilerini dağıtan bir polis memurunun yaşlı ve kimsesi olmayan Zayide Yenigün'e yardım kolisi verdiği sırada kadının oturduğu evin halini gördükten sonra sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşlı kadına kısa sürede yardım eli uzandı. Görüntüleri izleyen Ağrı Köy Okullarına Yardım Projesi ekibi görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında yayınlayarak yardım çağrısında bulundular. Bu görüntüleri izleyen İşadamı Serkan Leke, yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayacağı müjdesini verince kampanya son buldu.

Serkan Leke'nin gerekli yardımları temin etmesinin ardından Zayide Yenigün'e ait ev tamamen yenilenirken, ev içerisi alınan mobilyalar ile yeniden döşendi.

"Evin durumu görünce içimiz acıdı"

Vefa Sosyal Destek Grubu adına dağıttığı yardım kolileri sırasında zor durumda olan Zayide Yenigün ile karşılaşan ve kaydettiği görüntüler sayesinde hayırseverlerin yaşlı kadına ulaşmasını sağlayan polis memuru Aykut Yangın, evin durumunun çok kötü olduğunu görünce içinin acıdığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık bir ay önce Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım getirdiğimiz sırada teyzemize rastladık. Evinin durumu çok kötüydü. Evin durumu görünce içimiz acıdı resmen. Küçük bir video çektim. Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Görüntüleri izleyen Cafer Canşi ise Köy Okulları Yardım Projesi adlı sosyal medya hesabından paylaşınca İşadamı Serkan Leke görüntülerden çok etkilendiğini ifade ederek yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını proje ekibine söylemiş. Yardım sever vatandaşların gönderdiği yardımlarla evin geri kalan malzemelerini bizler dizdik. Allah şu mübarek günlerde herkesten razı olsun"

Yönettiği 'Köy Okulları Yardım Projesi' adlı sosyal medya hesabından Zayide Yenigün'ün görüntülerini paylaşarak yaşlı kadının evi için gerekli her şeyi üstlenen işadamı Serkan Leke'ye ulaşan Cafer Canşi, " Köy Okulları Yardım Projesi diye bir sosyal medyada hesabımız var. Köy okullarına, öğrencilere, ailelere destek oluyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 100 bin çocuğa yardımda bulunduk. Birkaç tane ev tadilatımız oldu. Bu evin durumunu da arkadaşlarımız bizimle paylaştıktan sonra bizde sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Yaklaşık yarım saat içerisinde iş adamı Serkan Leke bize ulaştı ve evin tüm tadilatını karşılayacağını bize söyledi. Bizde tadilata başladık. Çok güzel bir evimiz oldu. Teyzemiz inşallah çok daha rahat edecek. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun." İfadelerini kullandı.

Hiç kimsesi olmayan ve çoğu kez aç kaldığını söyleyen Zayide Yenigün, hayırsever işadamı Serkan Leke'nin yenilettiği evini görünce çok mutlu olup kendisine dua etti. Evde aç kaldığını hatta tavuklarla beraber ekmek yediğini söyleyen Yenigün, evinin tadilatında emeği geçen herkese teşekkür ve dua ederek, "Önceki şartlarım çok kötüydü. Aykut bey geldi gördü. Yaşanılacak bir durumda değildi. Yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Verilen yardımlarla geçinmeye çalışıyordum. Çok şükür ki birileri halimi gördü ve evimi yaptırdılar. Şimdi her şeyim var. Allah herkesten razı olsun. " şeklinde konuştu.

Ağrı'da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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