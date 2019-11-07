Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliğinin açıklamasında da operasyonun Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı unsurlarca yapıldığı belirtildi.
Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli olarak yapılan "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonunda 8 teröristin bugün tespit edilip etkisizleştirildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.