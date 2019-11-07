Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

07.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:52
Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA
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