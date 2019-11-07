Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:18
Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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