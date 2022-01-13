Ağrı'da hasta taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
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Ağrı'da hasta taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Ağrı'da hasta taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da hastaneye hasta götüren araç, belediye otobüsüne arkadan çarptı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da hastaneye hasta götüren araç, belediye otobüsüne arkadan çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hastaneye acil hastasını yetiştirmeye çalışan 66 AL 466 plakalı aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince araç Çevre Yolu'nda belediye otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen aracın da çarpması ile yaşanan zincirleme kazada hasta taşıyan araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - AĞRI

Ağrı'da hasta taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Ağrı'da hasta taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Ağrı'da hasta taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

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