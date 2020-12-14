Ağrı'da hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi 14 ayrı suçtan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan C.G ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.A'nın ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez