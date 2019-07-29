Ağrı'da hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Ağrılı hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetlerini yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ağrı Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde İl Müftülüğünce düzenlenen uğurlama programında Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra 182 kişilik hacı kafilesi, yakınlarından helallik isteyerek otobüslerle Erzurum Havalimanı'na hareket etti.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Hac ibadetinin İslam'ın 5 temel şartından biri olduğunu hatırlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Düzenlediğimiz bu uğurlama programında, kurada isimleri çıkan 182 şanslı hacı adayımız Allah'ın misafirleri olarak yola çıkmaktadırlar. Bu sene Ağrı'dan kutsal topraklara yolcu edeceğimiz hacı adayı sayısı 222. Şu an 182 hacı adayımızı uğurladık, kalan 40 hacı adayımızı da sabah uğurlayacağız. Biz buradan dua ediyoruz. Kalbi gönlü Kabetullahla yanan, Allah resulüne gönül vermiş, yolunu yol edinmiş bütün Müslümanlara o kutsal topraklara gidip hayırlı ve uğurlu bir şekilde hac farizalarını yerine getirmeyi Allah'tan niyaz ediyoruz."

Hacı adaylarından Naime Özcan da 8 yıldır kura da beklediğini ve bu yıl hacca gitmenin mutluluk ve heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Çok heyecanlı olduğunu anlatan Özcan, "Allah'ın evine gidiyorum. Allah her Müslümana nasip etsin. Allah'ın evine gideceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah'ın evine gideceğime inanamıyorum, gidip orada öleyim." diye konuştu.

Kaynak: AA