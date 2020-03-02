Ağrı'da gürbulak gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
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Ağrı'da gürbulak gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.

02.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:40
Ağrı'da gürbulak gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı

Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracın roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası servis aracı yoldan çıkarak boş araziye sürüklendi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlenleri alındı. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT, (), (DHA)-

Kaynak: DHA

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