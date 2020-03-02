Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)

02.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:36

VALİ BİLMEZ, YARALI GÜMRÜK MEMURLARINI ZİYARET ETTİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memurunu tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret etti. Vali Mehmet Emin Bilmez'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım eşlik etti. Gümrük memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Bilmez, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Behçet DALMAZ/VAN, -

Kaynak: DHA