Ağrı'da gümrük kaçağı cihazlar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da gümrük kaçağı cihazlar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da gümrük kaçağı cihazlar ele geçirildi

Türkiye'de el zamanlı yapılan SİNYAL operasyonunun Ağrı ayağında 425 adet gümrük kaçağı cihaz ele geçirildi.

AĞRI (İHA) - Türkiye'de el zamanlı yapılan SİNYAL operasyonunun Ağrı ayağında 425 adet gümrük kaçağı cihaz ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan SİNYAL operasyonunda Ağrı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 374 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 51 adet gümrük kaçağı tuşlu telefon olmak üzere toplam 425 adet gümrük kaçağı cihaz ele geçirildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İran sınırında devriye gezen askerler, su dolu hendekte erkek cesedi buldu

İran sınırında devriye gezen askerler, su dolu hendekte erkek cesedi buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title