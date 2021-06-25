Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
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Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı

Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesinde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları etkiledi. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi. - AĞRI

Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı
Ağrı'da göz kamaştıran gün batımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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