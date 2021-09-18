Ağrı'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Ağrı'da 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Kentte TRT Park'ta bir araya gelen Türk Kızılay ve gönüllü vatandaşlara, Gençlik Merkezince temizlik öncesi maske, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı.

Bölgede temizlik çalışması yapan çok sayıdaki gönüllü, topladıkları çöpleri poşetlere doldurup çöp konteynerlerine taşıdı.