Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kavisler çizerek uçan bir hava aracının bıraktığı dairesel iz, ilginç görüntü oluşturdu.
09.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:23
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kavisler çizerek uçan bir hava aracının bıraktığı dairesel iz, ilginç görüntü oluşturdu.
İlçe semalarında öğleden sonra görülen bir hava aracı, yöre halkının dikkatini çekti.
Yaklaşık iki saat boyunca bölgede kavisler çizerek uçan hava aracı, gökyüzünde farklı dairesel iz bıraktı.
Zaman zaman alçak uçuş yaptığı gözlenen hava aracı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA