Ağrı'da gıda deposunda hırsızlık

Ağrı'da 2 kişi, gıda deposunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağrı'da 2 kişi, gıda deposunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gazi Mahallesi'nin 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan M.A ya ait gıda deposundan 200 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kamera ve saha incelemeleri sonucu hırsızlık zanlıları B.K ile S.K'yi gözaltına aldı.

Polis, ayrıca çalınan malzemeleri bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez