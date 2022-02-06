AĞRI'DA GENÇLER, SOSYAL MEDYADA DEĞİL KAYAKTA BULUŞTULAR

AĞRI (DHA) - AĞRI'da sosyal medya bağımlılığının önüne geçmek için başlatılan 'Sosyal Medyadan Sosyal Alanlara' projesi kapsamında çocuklar ve gençler kayak merkezinde buluştu. Yöresel oyunlar ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı Küpkıran Kayak Merkezi'nde gençler gün boyu kayak yaparak eğlendi.

Ağrı'da son zamanlarda çocuklar ve gençler arasında yayılan sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek ve onları sosyal hayata dahil etmek amacıyla Ağrı Gençlik Merkezi tarafından 'Sosyal Medyadan Sosyal Alanlara' projesi başlatıldı. Gençleri sosyal medyadan bir günlüğüne de olsa uzaklaştırmak için Küpkıran Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Çok sayıda çocuk ve genç, merkezin gönüllüleriyle birlikte kayak merkezinde gönüllerince eğlendi. Kayak merkezinde ok atıp, yöresel oyunlar oynayan çocuk ve gençler, halk oyunları gösterilerini izledi. Çocuk ve gençler, vakitlerinin kalan bölümlerini de kayak yaparak geçirdi.

Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü Ebru Duru, 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesinde amacımız özellikle pandemi döneminde evde kalıp iyice teknoloji ve sosyal medya bağımlısı olmuş gençlerimiz ve çocuklarımızı, sosyal alanlara getirip çeşitli aktiviteler yaptırmak. Çok başarılı bir etkinlik oldu. Gençlerimiz mutlu ve memnun bir şekilde eğlenmeye devam ediyorlar dedi.

Gençlik lideri Selçuk Gündoğdu ise Buradaki amacımız, sosyal medyanın gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, bağımlılık oluşturmasına engel olmak, faaliyetlerimizi gençlerimize daha etkili bir şekilde tanıtmak. Müzik Atölyesi Etkinliği, Sağlıklı Yaşam ve Spor Etkinliği, Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinliğimiz oldu. Gençlerimiz bu gün bu etkinlikler kapsamında eğlendiler. Gençlerimize güzel bir şölen sunduk. Halkla iç içe kayak merkezimizde eğlendik. Gençlik merkezi olarak daima gençlerimizin yanında olacağız diye konuştu.

Küpkıran Kayak Merkezi'ndeki eğlenceye katılan Rana Özmen, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu belirterek şunları söyledi

Arkadaşlarımızla çok güzel eğlendik. Hem kayak yaptık hem akıl ve zeka oyunları ile eğlendik. Bunun yanında halk oyunları oynadık ve müzik yaptık. Şimdi biz sürekli sosyal medyada elimizde telefon ya da önümüzde bir bilgisayar eşliğinde sürekli hareketsiz duruyoruz. Bu durumda hem bedenimiz hem de ruhsal sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu tarz etkinlikler bizleri bu durumdan uzaklaştırıyoruz. Bize çok önemli katkıları var. Hem spor yapıyoruz hem de yeni arkadaşlıklar kurabiliyoruz. Sosyal medyada sanal alemde yaptıklarımızı burada hayatın içinde yaşıyoruz.