Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi - Haberler
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Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 10, Erzincan'da 7, Erzurum ve Iğdır'da 6, Tunceli'de 5, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 5, Iğdır'da 2, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzincan'da 1, Kars'ta 3, Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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