Ağrı'da gece sıcaklık sıfırın altında 27 derece ölçüldü - Haberler
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Ağrı'da gece sıcaklık sıfırın altında 27 derece ölçüldü

Ağrı'da gece sıcaklık sıfırın altında 27 derece ölçüldü
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Kars'ta 19, Erzurum'da 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 10 ve Ağrı'da 12 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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