Ağrı'da Gazdan Zehirlenerek Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğa Uğurlandı

AĞRI Kapalı M Tipi Cezaevi'nin bahçesindeki kuyudan sızan metan gazı nedeniyle zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden (43), memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi'nde 3 yıl görev yapan, 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Özden, 4 Aralık'ta, kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, 22 gün tedavi gördükten sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, 49 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehidin cenazesi, askeri helikopterle dün memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Özden için bugün öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Adana Tümen Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor ile şehidin yakınları ve çok sayıda Gaziantepli katıldı.

Şehidin eşi Emine, kızları Merve ve Büşra Özden ile babası Halil ve annesi Döne Özden, tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin kızı Merve Özden, boynuna taktığı babasının künyesini tabutun üzerine koyarak, öptü. Kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi. - Gaziantep