Ağrı'da fırtına köy evlerinin çatısını uçurdu
23.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:42
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutumlu köyünde etkili olan fırtına, evlerin çatısında hasara yol açtı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutumlu köyünde etkili olan fırtına, evlerin çatısında hasara yol açtı.
İlçede etkili olan fırtına, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Tutumlu köyünde bazı evlerin çatıları uçarak etrafa savruldu.
Köydeki bazı bahçe kapıları da fırtınanın etkisiyle yerinden çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez