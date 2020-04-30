Ağrı'da fedakar öğretmenler, öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor
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Ağrı'da fedakar öğretmenler, öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor

Ağrı'da yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gönüllü öğretmenlerin gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak özverili ve fedakar çalışmaları öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor.

Ağrı'da fedakar öğretmenler, öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor
30.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:16

Ağrı'da yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gönüllü öğretmenlerin gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak özverili ve fedakar çalışmaları öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında valilik ve kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına katılan gönüllü öğretmenler, 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Yaşlı ve hasta vatandaşların adreslerine giden gönüllü öğretmenler, çarşı pazar alışverişinden, gıda, ekmek ve ilaç ihtiyacına kadar her türlü isteği yerine getirebilmek için seferber oluyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları da aynı kapsamda evlerine getirerek sahiplerine teslim eden gönüllü öğretmenler, vatandaşların duasını alıyor. İl merkezi ve ilçelerde kapı kapı dolaşarak öğrencilere kitap dağıtıp, video konferans yoluyla ders verip, soru hazırlayan ve EBA TV'de ders almaları için rehber olan öğretmenlerin özverili ve fedakar çalışmaları öğrencilerin geleceğini aydınlatıyor. Yine gönüllü öğretmenlerinin ürettiği maskelerle Emniyet Müdürlüğü ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanıyor. Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık meşalesi olduğunu belirterek, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, insanları gayelerine ulaştıran bir vasıtadır öğretmenlik mesleği. Toprak altına atılan bir tohum, binlerce tohuma hayat vermek için nasıl kendini feda ediyorsa, öğretmenlerde dünya üzerinde barışın, sevginin, mutluluğun yeşerebilmesi, ülkemizin ve milletimizin geleceğini, huzurunu, kalkınmasını sağlayacak milyonlarca yavrumuzun yetişmesi ve ülkesine hizmet için hayatını ortaya koyan fedakar insanlardır. Öğretmen ulvi bir misyonun temsilcisi, fikir işçisi ve mimarıdır. Öğretmen insanlıkla ilgili derdi-davası olan bir idealisttir. Yaşadığı çağının imkanlarını değerlendirerek ve ilimlerin temel esprilerine inerek çocuklarımızı, gençlerimizi, bir taraftan pozitif ilimlerle mücehhez kılmak diğer taraftan milli ve manevi değerleri gönüllerine nakşetmek için emek harcamaktadır. İnancımıza göre bir insanı kurtarmanın, bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu ifade edilmektedir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen Hz. Ali'nin, "Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz olacaktır" diyen Atatürk'ün veciz sözlerinin bizlere hangi sorumlulukları yüklediğini öğretmenler hiç bir zaman unutmamıştır. Bu bağlamda, ülkemiz yıkılmaz bir kale, sarsılmaz bir duvar gibi sapasağlam güçlü ve dimdik duruyorsa, temelini oluşturan o mühendis olan gönüllü öğretmenlerin fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederim"dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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