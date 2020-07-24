Ağrı'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı Ağrı'nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'dan Patnos'a gelmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı araç, Patnos'a 9 kilometre kala refüje çarparak takla attı. Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

(Faruk Yavuz/İHA)

Kaynak: İHA