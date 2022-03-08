Ağrı'da fahiş fiyat ve stokçuluklara baskın yapıldı - Haberler

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Ağrı'da fahiş fiyat ve stokçuluklara baskın yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ağrı'da fahiş fiyat ve stokçuluklara baskın yapıldı

Ağrı'da işletmelere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri aralıksız sürüyor.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da işletmelere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri aralıksız sürüyor.

Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi bünyesinde çalışan personelden oluşturulan denetim ekiplerince, zincir ve yerel marketlere yönelik ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok durumu ve fiyatları denetlenmeye devam ediyor. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerce şüpheli bulunan faturalar ve stok ekstreleri kontrol edilirken ürünlerin fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatları karşılaştırıldı. Fahiş fiyat denetimlerini geniş kapsamlı olarak yürüten ekipler, elektronik faturaları tek tek kontrol ederken, esnafa stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

(Recep Çirik/İHA)

Ağrı'da fahiş fiyat ve stokçuluklara baskın yapıldı

Ağrı'da fahiş fiyat ve stokçuluklara baskın yapıldı

Ağrı'da fahiş fiyat ve stokçuluklara baskın yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Valiliği, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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