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Ağrı'da evler kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı'da evler kara gömüldü Ağrı'da etlili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi, evler kar altında kaldı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da evler kara gömüldü

AĞRI - Ağrı'da etlili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi, evler kar altında kaldı.

Ağrı'da bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kar yağışının yanısıra soğuk havanın da etkili olduğunu söyleyen vatandaşlardan Dilaver Ulgay, " Ağrı'da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da evler kara gömüldü

Ağrı'da evler kara gömüldü

Ağrı'da evler kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Ağrı, kar, Güncel, Haber

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