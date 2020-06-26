Ağrı'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı Ağrı'da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak doğaya bırakıldı.

Ağrı'da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak doğaya bırakıldı. Merkeze bağlı Taştekne köyünde bir eve giren yılanı ev sahibi kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin etrafında ateş yakarak yılanın dumandan etkilenerek dışarıya çıkmasını sağladı. Uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yılanı doğaya bıraktı. - AĞRI Kaynak: İHA