Ağrı'da ev kadınları Kürtçe ve Türkçe şarkıların seslendirildiği konserde eğlendi

DİYADİN, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediyesi tarafından gönüllü kadınlardan oluşturulan Kadın Çığlığı Erbane Grubu, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdiği konserde ev kadınlarını eğlendirdi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın talimatı doğrultusunda belediye bünyesinde ilçedeki kadınlardan gönüllü olarak Kadın Çığlığı Erbane Grubu oluşturuldu.

Bu kapsamda kış mevsimlerinin zor geçtiği ilçede vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçiren ev kadınları için Kadın Çığlığı isimli konser programı düzenlendi.

Yatılı Bölge İlköğretim Okulu salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Kürtçe tiyatro gösterimiyle başladı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve çocukların da ilgi gösterdiği tiyatronun ardından yaşlı bir kadın, şarkılar söyledi.

Daha sonra sahne alan Kadın Çığlığı Erbane Grubu, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Konserde Kaymakam Balcı da kadınlarla halay çekti.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından çeşitli hediyeler verilen kadınlar, belediye araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Kaymakam Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak ilk kez Erbane Korosu kurduklarını söyledi.

Ev kadınlarının güzel vakit geçirmeleri için bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Balcı, "Yaptığımız tespitlerde ilçede sosyal alanda faaliyetler yoktu. Ekibimiz ve muhtarlarla yaptığımız istişarelerin sonucunda kadınlara yönelik koro kurduk. İlk konserimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptık. Geçen ay ikinci konserimizi, bugün de üçüncü konserimizi verdik. 350 kadın konsere katıldı ve bundan sonra ayda 2 defa konser etkinliği düzenleyeceğiz." diye konuştu.