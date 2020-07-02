Ağrı'da "eTwinning Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "eTwinning Bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "eTwinning Bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla düzenlenen "eTwinning Bilgilendirme" toplantısına il geneli ve il dışından bine yakın öğretmen katıldı. Toplantıda eTwinning İl Koordinatörü Büşra Karaca tarafından yapılan iki oturumda eTwinning portalı, iyi proje nasıl olmalı ve kalite etiketi kriterleri hakkında öğretmenler bilgilendirildi. Toplantı sonunda yapılan Kahoot testi yarışmasında, ilk oturumda Selahattin Eyyübi İlkokulu sınıf öğretmeni Fatma Hilal Enlioğlu ve ikinci oturumda ise Doğubayazıt Savcı Hakan Kılıç Ortaokulu matematik öğretmeni Mehmet Özgenç birinci oldu. Pandemi nedeniyle önümüzdeki aylarda öğretmenlere ödüllerin verileceği bildirildi. "eTwinning Bilgilendirme" toplantısını tamamlayan öğretmenlerin eTwinning sertifikaları verildiği belirtildi. Öğretmenlerin yoğun talebi nedeniyle Temmuz ayı içerisinde ikinci "eTwinning Bilgilendirme" toplantısının yapılacağı açıklandı. - AĞRI

Kaynak: İHA