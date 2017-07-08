Ağrı'da Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 4'e Çıktı

Ağrı'da İl Jandarma ekipleri tarafından Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il sınırları içerisinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin barınma yerlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Tendürek Dağı batı bölgesinde 4 terörist tespit edildi. Saat 16.40 sıralarında düzenlenen operasyonda F-16 savaş uçakları tarafından açılan ateşle 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - AĞRI