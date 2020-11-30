Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

30.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:01

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, bir süre sonra yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.

Soğuk havanın da etkisini gösterdiği kentteki sis, özellikle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.

Şehirde soğuk hava sebebiyle de araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Nusret Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın son günlerindeki soğuk nedeniyle günlük yaşamın giderek zorlaştığını belirterek "Yoğun bir sis var ama kar yağmadığı müddetçe havalar güneşli iyi gidiyor. Ayrıca ilimizde sürücülere zor anlar yaşatan sis sebebiyle görüş mesafesi neredeyse 10 metreye kadar düştü." diye konuştu.

Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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